الامارات | نادي خورفكان للمعاقين يدشن برنامج التدريب الرياضي عن بعد

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي خورفكان للمعاقين يدشن برنامج التدريب الرياضي عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن نادي خورفكان للمعاقين برنامج التدريب عن بعد لمنتسبيه وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية للحد من فايروس كورونا والاستمرار بممارسة الرياضة في جميع الظروف، وذلك من خلال التدريبات الرياضية للاعبي ولاعبات الاعاقات الحركية والبصرية في البارااولمبي والذهنية للاعبي ولاعبات الاولمبياد الخاص، ليكون بذلك اول نادي ينظم هذا البرنامج في الامارات بين اندية اصحاب الهمم.

واوضح رئيس اللجنة الرياضية لؤي علاي النقبي لـ"الامارات اليوم": يتضمن البرنامج عن بعد ممارسة الرياضة بقدر معين وغير مجهد للرياضيين تحسبا للاصابات حيث تم توزيع ادوات رياضية خفيفية تتماشى مع الخطة الفنية المعتمدة والخطة الغذائية كذلك، وتابع: سيقوم المدرب بارسال المعلومات الفنية والبدنية عن بعد للرياضيين كل بحسب مجموعته ونوع رياضته لتنفيذها، مؤكدا ان الهدف من البرنامج ليس الجانب التكنيكي بقدر الحفاظ على المكتسبات البدنية والفنية للبقاء بالجاهزية المتاحة لما بعد القضاء على فايروس كورونا، مؤكدا ان الهدف من المبادرة ايضا هو تعزيز الثقة في التفس بشكل متواصل لما كان عليه قبل توقف النشاطات الرياضية.

وتوجه رئيس اللجنة الرياضية في نادي خورفكان للمعاقين بالشكر والتقدير لمجلس الشارقة الرياضي ومجلس ادارة نادي خورفكان للمعاقين للحرص الكبير الذي يساهم بالحفاظ على سلامة اللاعبين والاستمرار بممارسة الرياضة كما واثنى على تجاوب اولياء الامور الكرام.