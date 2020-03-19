شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن تجديد عقد وليد سليمان لمدة موسمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة التخطيط للكرة بالنادي تجديد عقد وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمدة موسمين قادمين.

جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة، برئاسة الكابتن محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، وبحضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات، ووليد سليمان لاعب الفريق،

وبعد التنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في كافة الأمور، التي جرت في إطار تقدير الأهلي لأبنائه، والحفاظ على استقرار الفريق خلال المرحلة القادمة.

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