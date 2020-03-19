شكرا لقرائتكم خبر عن حلبية: يجب تتويج الأهلي بالدوري..وعلينا إعادة حساباتنا حياة المواطن أهم من الرياضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب سمير حلبية، رئيس النادي المصري، اليوم الخميس، تتويج الأهلي بلقب الموسم الحالي لبطولة الدوري المصري الممتاز، دون استكماله، خاصة أن حياة المواطنين أهم من الرياضة. على حد قوله.

وكان اتحاد الكرة أعلن إيقاف النشاط لمدة أسبوعين للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال سمير حلبية، خلال مداخلة عبر قناة الزمالك: «نشكر مرتضى منصور على تهنئته للنادي المصري بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسه».

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وأضاف: «كان من المفترض أن يكون هناك احتفال، ولكن الأحداث منعت ذلك، نحن في كارثة عالمية، واحتفالات المئوية ستكون بعد الانتهاء من فيروس كورونا».

وتابع: «يتبقى أسبوع على انتهاء مدة إيقاف النشاط الرياضي، وأتوقع أن يتم مدها مرة أخرى».

وواصل: «أرى أن يتم إعلان النادي الأهلي فائزًا بالدوري، هيا نتوجه ونبدأ التجهيز للموسم الجديد لكي ننتهي من هذه (الحدوتة)، ونستعد بشكل صحيح للموسم المقبل، ونعدل بعض الأشياء ونعيد ترتيبها».

واختتم: «لا نعلم فيروس كورونا سيستمر إلى متى؟ أرى أن نعيد حساباتنا، حياة مواطن واحد أهم من الرياضة».