شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الاستئناف باتحاد الكرة ترفض تظلم الزمالك الخاص بقمة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفضت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة تظلم الزمالك الخاص بقمة الدوري ضد لجنة المسابقات بتاريخ 26 فبراير الماضي. وهو القرار الذي قام بـ(اعتبار الزمالك مهزومًا في القمة بسبب عدم حضوره المباراة)، وقررت اللجنة قبول التظلم شكلًا ورفضه موضوعًا.

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