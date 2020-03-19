شكرا لقرائتكم خبر عن تقليص عقوبة «كهربا وعاشور» إلى الإيقاف 10 مباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قبول التظلم المقدم من ناديي الأهلي والزمالك على العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق الخاصة بأحداث مباراة السوبر المصري التي أقيمت بالإمارات في 20 فبراير الماضي، شكلًا.

وفي الموضوع، قررت تعديل العقوبتين الصادرتين بحق كل من لاعب النادي الأهلي محمود عبدالمنعم «كهربا» ولاعب نادي الزمالك إمام عاشور بجعلها الإيقاف 10 مباريات لكل منهما، وتعديل العقوبة الصادرة بشأن إداري نادي الزمالك أحمد زاهر بجعلها الإيقاف 12 مباراة، وتأييد القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق فيما عدا ذلك.



وبالنسبة للتظلم المقدم من نادي الزمالك ضد قرار لجنة المسابقات بتاريخ 26 فبراير الماضي، فقد قررت لجنة الاستئناف قبوله شكلًا ورفضه موضوعًا.