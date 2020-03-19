شكرا لقرائتكم خبر عن يويفا ينفى تتويج ليفربول وبرشلونة بالدورى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبى لكرة القدم «يويفا»، المزاعم التى تفيد بأن متصدرى المسابقات المحلية، مثل ليفربول وبرشلونة، سيتوجون بلقب الدورى فى حال إلغاء الموسم، بسبب تفشى فيروس كورونا.
وقال تشيفرين، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ذا صن» البريطانية: «شاهدت واستمعت إلى العديد من الأخبار الزائفة، التى تفيد بأن يويفا نصح بإنهاء الدوريات الآن، وتحديد بطلها على أساس من يتواجد فى الصدارة حاليا».
وأضاف: «يمكننى القول إن هذه الأخبار غير صحيحة.. هدفنا هو إنهاء مسابقات الدورى، ولم ننصح بأى شىء من هذا القبيل لأى منها».
ويتربع ليفربول حاليا على صدارة الدورى الإنجليزى الممتاز، بينما يحتل يوفنتوس قمة الكالتشيو، وينفرد برشلونة بصدارة الليجا، ويمسك بايرن ميونخ بزمام البوندسليجا، ويبتعد باريس سان جيرمان بمقدمة الدورى الفرنسى الممتاز.
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