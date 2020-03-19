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بايرن ميونخ يتدرب عبر الإنترنت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - ميونخ

أكد المدير الفني لفريق بايرن ميونخ هانسي فيلك أمس أن اللاعبين بدؤوا تدريبات منفردة من المنزل عبر الإنترنت لمواصلة الاستعدادات للمنافسات المقبلة خلال فترة أزمة فيروس كورونا، مبينا رضاه عن الحصة الأولى للتدريبات التي أقيمت أمس الأول، وأن الفريق والجهاز الفني استعدوا لغلق شامل.

وقال فليك «الكل متحفز، الكل قام بعمل رائع، من المهم أن نكون في تواصل بشكل يومي، المجموعة كلها تواجدت من أجل المران».

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وأضاف «بإمكان الجميع رؤية المدرب عبر الحاسب اللوحي (تابلت)، لكي يتمكنوا أيضا من تنفيذ كل التدريبات التي نبثها من المركز التدريبي، نحن مستعدون لاحتمالية الغلق الشامل، والتي تبدو ممكنة وبسببها طورنا حلول العمل المكتبي من المنزل».

وأبرز مدرب اللياقة البدنية هولجر بوريش، الجانب الاجتماعي للتدريبات وقال «تحدث اللاعبون معا، وتبادلوا الأفكار، لهذا السبب حصص التدريبات عبر الفيديو تجربة اجتماعية مهمة في هذا الوقت».

وأكد مدير الحسابات ببايرن يان كريستيان أن النادي يعد من الأندية الثرية، ولكن الوقت فقط سيحدد كيف سيكون الموقف بمجرد انتهاء الأزمة.

يذكر أن الدوري الألماني (بوندسليجا) معلق على الأقل حتى الثاني من أبريل المقبل.