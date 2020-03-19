الهلال يلجأ للدراجات الهوائية وأثاثات المنازل والسلالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله الفراج - الرياض
منح المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الروماني راوفان لوشيسكو فريقه المساعد، مهام عدة لمراقبة اللاعبين عن بعد خلال فترة مكوثهم في منازلهم عقب منحهم برنامجا تدريبيا للحفاظ على أوزانهم ولياقتهم البدنية خلال الفترة الاحترازية لفيروس كورنا.
وتنوعت الأساليب التدريبية الممنوحة للاعبين ما بين ممارسة رياضة الدرجات الهوائية بعيدا عن أماكن التجمعات والسير الثابت والدراجة الثابتة وممارسة التدريبات البدنية باستخدام أثاث البيت من كراس وطاولات إلى جانب استثمار درج سلالم مساكنهم إن وجدت.
واستثمر لوشيسكو فترة المكوث بالمنازل في مراجعة أوراقة الفنية وتقييم الفترة الماضية التي بدأها في العمل منذ الصيف الماضي إلى فترة ما قبل إعلان تعليق النشاط الرياضي، كما بدأ بوضع الاستراتيجيات المحتلمة حال استئناف النشاط الرياضي.
كما أن لوشيسكو نفسه لم ينقطع في ممارسة الرياضة إذ منح وقتا لها لممارستها في منزله.
وكانت صحيفة pro sport الرومانية تعرفت على حياة المدير الفني لفريق الهلال اليومية بعد تسبب فيروس كورنا في تعطيل الرياضة في العالم.
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