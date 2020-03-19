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تهم جنائية ضد مهاجم الريال لتخطيه العزل الصحي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بلجراد

أفادت تقارير إعلامية بأن مهاجم ريال مدريد الإسباني، الصربي لوكا يوفيتش، يواجه تهما جنائية وردة فعل ضخمة، لانتهاكه قواعد الحجر الصحي والعزل لفيروس كورونا من أجل العودة لبلاده للاحتفال في بلجراد. وانتقدت رئيسة وزراء صربيا آنا برنابيتش، في مؤتمر صحفي أمس الأول، يوفيتش ولاعبين آخرين يلعبون في أندية خارجية.

وقالت (دون الإعلان عن أي أسماء) «لدينا أمثلة سلبية لنجومنا في كرة القدم الذين يلعبون من أجل الملايين ويتجاهلون العزل الإلزامي فور العودة للبلاد».

وحثت برنابيتش وقادة آخرون كل مواطني صربيا على الامتناع عن العودة للبلاد إذا أمكن من أجل الحد من انتشار الفيروس.

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وحتى الآن عاد أكثر من 45 ألف شخص، ووفقا للمسؤولين، تجاهل الكثير منهم أوامر العزل. وذكرت صحيفة بليتش اليومية أمس» بدلا من العزل الذاتي، حظي المهاجم بالمتعة في كل أرجاء بلجراد»، وأضافت أن الشرطة حاليا تتبع الأشخاص الذين تواصل معهم في المدينة.

وكتبت صحيفة إينفورمر « قام لوكا بعمل أحمق، ترك مدريد والحجر الصحي بالنادي ورغم كل التحذيرات عاد لصربيا، لا مزيد من الركض في الأنحاء بعد اتهامه بتهم جنائية».

ووجهت صحيفة كورير اليومية سؤالا ليوفيتش «يا فتى! هل تريد أن تقتلنا جميعا؟» وذلك بعد أن ذكرت أنه عاد لبلجراد من أجل الاحتفال مع صديقته بعيد مولدها.

ومنذ الأربعاء، فرضت السلطات الصربية حظر تجول على مدار الساعة لكبار السن، وحظرا شاملا على التنقل ليلا من الثامنة مساء حتى الخامسة صباحا، وذكرت أن الاجراء كان ضروريا، لأن التوصيات تم تجاهلها بشكل كبير.

وتم وضع فريق ريال مدريد في الحجر الصحي بعدما جاءت نتائج فحوص لاعب كرة سلة إيجابية لفيروس كورونا، وفقا لما أعلنه النادي الإسباني الخميس الماضي.