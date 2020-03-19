شكرا لقرائتكم محمد إبراهيم: مافيش تدريب ولا تواصل مع المدرب وقاعد فى البيت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علق محمد إبراهيم لاعب مصر المقاصة على الأحداث التي تعيشها الرياضة المصرية في الوقت الحالي من توقف للنشاط كإجراء وقائى وإحترازى من فيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم مؤخر وحصد الألآف من الأرواح.
وكشف إبراهيم تفاصيل يومه في تصريحات خاصة قائلا: "أقضى يومى في البيت ولا أتدرب ولا يوجد تواصل مع المدرب.
أضاف نجم المقاصة: "عدم التدريب بشكل يومى بالتأكيد سيؤثر على اللياقة البدنية للاعبين ولكنه قدر الله علينا أن نتقبله بصدر رحب".
وتمنى محمد إبراهيم أن يرفع الله الغمة عن الشعب المصري وأن تنتصر الإرادة على هذا الفيروس المستجد مطالب الجميع بضرورة الالتزام بمعايير السلامة التي وضعتها الدولة والتواجد في المنزل.
ويعتبر محمد إبراهيم المولود فى مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، قد بدأ مسيرته الكروية فى نادى كروم جناكليس ثم انضم لقطاع الناشئين بنادى الزمالك ، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2009 تحت قيادة حسام حسن.
لعب محمد إبراهيم مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس العالم تحت 20 عاماً فى كولومبيا، وأحرز هاتريك فى مرمى منتخب النمسا ليكون أول لاعب مصرى وأفريقى يفعل ذلك.
وتوج محمد إبراهيم مع الزمالك بـ9 بطولات، قارية ومحلية منهم 6 كأس مصر، و1 سوبر مصري سعودى، وواحد سوبر مصري على حساب الأهلى، وواحد كونفدرالية.
ويعتبر من اجمل اهدافه ، الهدف التاريخي الذى سجله فى مرمى شاختار دونيتسك الأوكرانى ، في دورة أبو ظبي الودية عندما قطع الكرة من منتصف الملعب وانطلق كالصاروخ من الجهة اليسرى وسدد من على حدود منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس الأوكراني ، وكذلك هدفه فى مرمى النادى المصرى ، من تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء موسم 2010/2011 ، فى الدقيقة الأخيرة من المباراة ، بالإضافة إلى الهدف الذى سجله فى مرمى جازيللى التشادى ، بدور الـ 64 من دورى أبطال افريقيا عام 2013.
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