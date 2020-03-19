شكرا لقرائتكم خزينة الزمالك تنتظر 20 مليون جنيه خلال 3 شهور.. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال رحاب أبو رجيلة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق إن خزينة النادى الأبيض تنتظر 20 مليون جنيه خلال 3 شهور.

وكتب أبو رجيلة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر :" الحمد لله تم توقيع برتوكول تعاون بين نادى الزمالك وجمعيه العاملين بأحد البنوك لمنح عضويات للعاملين فى البنك بكامل سعر العضويه وتم دفع ٧ مليون جنيه اليوم مع التوقيع ان تزيد الى ٢٠ مليون جنيه خلال ٣ شهور باذن الله".

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، أجر عدد من محلات النادي إلى أحد البنوك الكبرى خلال الفترة الماضية بمساعدة رحاب أبو رجيلة بحق انتفاع 25 عاما والحصول على مقدم عامين.