شكرا لقرائتكم خزينة الزمالك تنتظر 20 مليون جنيه خلال 3 شهور.. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال رحاب أبو رجيلة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق إن خزينة النادى الأبيض تنتظر 20 مليون جنيه خلال 3 شهور.
وكتب أبو رجيلة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر :" الحمد لله تم توقيع برتوكول تعاون بين نادى الزمالك وجمعيه العاملين بأحد البنوك لمنح عضويات للعاملين فى البنك بكامل سعر العضويه وتم دفع ٧ مليون جنيه اليوم مع التوقيع ان تزيد الى ٢٠ مليون جنيه خلال ٣ شهور باذن الله".
وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، أجر عدد من محلات النادي إلى أحد البنوك الكبرى خلال الفترة الماضية بمساعدة رحاب أبو رجيلة بحق انتفاع 25 عاما والحصول على مقدم عامين.
وقرر مجلس الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، بالإعلان عن غلق مقر النادى لمدة أسبوع، على أن يصرف لاعبى الزمالك مستحقات العقود والمكافآت الخاصة بهم يوم الأحد المقبل، جاء ذلك بعد قرار وزارة الشباب والرياضة بتعليق النشاط الرياضى فى مصر لمدة 15 يومًا، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد.
وكان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، قد أخطر لاعبى الفريق بصرف جميع المستحقات الخاصة بهم ومكافآتهم الخميس المقبل، بعد الإشادة بالمستوى الذى قدمه جميع اللاعبين خلال المرحلة الماضية والتى كان نتاجها التتويج ببطولتى السوبر المصرى والأفريقى على حساب الأهلى والترجى التونسى على الترتيب، بالإضافة إلى التأهل إلى منافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الجارية، بعد تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية للبطولة.
ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع الرجاء البيضاوى المغربى فى ذهاب دور نصف النهائى من البطولة الأفريقية أحد يومى 1 و 2 من شهر مايو المقبل، فيما يقُام لقاء العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، ومن المنتظر أن يتسلم لاعبو الزمالك تلك المستحقات الأحد المقبل، بعد قرار مرتضى منصور بغلق مقر النادى لمدة أسبوع بسبب تعليق الأنشطة الرياضية حيث سيعود الفريق إلى تدريباته السبت المقبل على أن يتسلم اللاعبين المستحقات فى اليوم التالى.
فيما صرف لاعبو الزمالك، مطلع الأسبوع الحالى، بدل السكن الخاص بهم من خزينة النادى تباعًا، بعدما قام الأبيض بإغلاق مقره من أجل العمل على تعقيمه بأفضل صورة فى بداية الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها إدارة القلعة البيضاء للحفاظ على صحة الأعضاء من فيروس كورونا.
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