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المنتخب يتبرع لمتضررى كورونا عب إحدى الجمعيات

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جدة - عمرو شويل قرر جهاز المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بكامل تشكيله الفني والإداري المشاركة في الأعمال الخيرية في تلك الظروف بالتبرع  لعدد من الأسر التي تضررت من فيروس كورونا، على أن يكون التبرع عن طريق إحدى الجمعيات الخيرية.

 

وجاء ذلك من منطلق الحرص على المشاركة المجتمعية بالاصطفاف حول الوطن وخلف كل الجهود المبذولة من كافة المؤسسات في سبيل تجاوز هذا الظرف الصعب.

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في سياث مغاير  قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قبول التظلم المقدم من ناديي الأهلي والزمالك على العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق الخاصة بأحداث مباراة السوبر المصري الذي أقيم بالإمارات في 20 فبراير الماضي شكلا، وفي الموضوع قررت تعديل العقوبتين الصادرتين بحق كل من لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" ولاعب نادي الزمالك إمام عاشور بجعلها الإيقاف 10 مباريات لكل منهما ، وتعديل العقوبة الصادر بشأن إداري نادي الزمالك أحمد زاهر بجعلها الإيقاف 12 مباراة وتأييد القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق فيما عدا ذلك.

 

وبالنسبة للتظلم المقدم من نادي الزمالك ضد قرار لجنة المسابقات بتاريخ 26 فبراير الماضي ، فقد قررت لجنة الاستئناف قبوله شكلا ورفضه موضوعا.

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