شكرا لقرائتكم طبيب الزمالك يرسل برنامج التأهيل لأوناجم من أجل تنفيذه فى المغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الدكتور محمد أسامه طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أرسل برنامج التأهيل الخاص بمحمد أوناجم ليقوم بتنفيذه في المغرب بسبب إصابته بجذع في الرباط الداخلي الركبه قبل لقاء الإياب أمام الترجي التونسي في ربع نهائى دوري أبطال إفريقيا

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ، مد فترة الراحة السلبية للفريق إلى أسبوع آخر، بعدما كانت ستنتهى تلك راحة الفريق بعد غد السبت، عقب توقف النشاط الرياضى فى مصر لمدة 15 يوما.

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وبذلك منح كارتيرون، لاعبي الزمالك راحة سلبية حتى نهاية شهر مارس الجارى، وقرر مجلس الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، غلق مقر النادى لمدة أسبوع، على أن يصرف لاعبى الزمالك مستحقات العقود والمكافآت الخاصة بهم يوم الأحد المقبل، جاء ذلك بعد قرار وزارة الشباب والرياضة بتعليق النشاط الرياضى فى مصر لمدة 15 يومًا، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، قد أخطر لاعبى الفريق بصرف جميع المستحقات الخاصة بهم ومكافآتهم الخميس المقبل، بعد الإشادة بالمستوى الذى قدمه جميع اللاعبين خلال المرحلة الماضية والتى كان نتاجها التتويج ببطولتى السوبر المصرى والأفريقى على حساب الأهلى والترجى التونسى على الترتيب، بالإضافة إلى التأهل إلى منافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الجارية، بعد تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية للبطولة.