شكرا لقرائتكم تأييد عقوبة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أمام لجنة التظلمات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقررت لجنة الإنضباط برئاسة المستشار سيد البنداري، منع مرتضى منصور من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.
وقال مسئولو اللجنة، إن محمد فضل عضو اتحاد الكرة تقدم بمذكرة رسمية ضد رئيس الزمالك، بداعى الهجوم عليه فى أحد البرامج التليفزيونية، وتقدم فضل بـ"سى دى" يثبت صحة ادعائه، لذا قررت اللجنة توقيع هذه العقوبة، لافتا إلى أن اللائحة تمنحه الحق فى معاقبة أى عنصر من عناصر اللعبة.
وبالنسبة للتظلم المقدم من نادي الزمالك ضد قرار لجنة المسابقات بتاريخ 26 فبراير الماضي ، فقد قررت لجنة الاستئناف قبوله شكلا ورفضه موضوعا.
كانت هذه تفاصيل خبر تأييد عقوبة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أمام لجنة التظلمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.