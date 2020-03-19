شكرا لقرائتكم تأييد عقوبة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أمام لجنة التظلمات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قبول التظلم المقدم من ناديي الأهلي والزمالك على العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق الخاصة بأحداث مباراة السوبر المصري الذي أقيم بالإمارات في 20 فبراير الماضي شكلا، وفي الموضوع قررت تعديل العقوبتين الصادرتين بحق كل من لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" ولاعب نادي الزمالك إمام عاشور بجعلها الإيقاف 10 مباريات لكل منهما ، وتعديل العقوبة الصادر بشأن إداري نادي الزمالك أحمد زاهر بجعلها الإيقاف 12 مباراة وتأييد القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق فيما عدا ذلك.

وقررت لجنة الإنضباط برئاسة المستشار سيد البنداري، منع مرتضى منصور من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه. Advertisements وقال مسئولو اللجنة، إن محمد فضل عضو اتحاد الكرة تقدم بمذكرة رسمية ضد رئيس الزمالك، بداعى الهجوم عليه فى أحد البرامج التليفزيونية، وتقدم فضل بـ"سى دى" يثبت صحة ادعائه، لذا قررت اللجنة توقيع هذه العقوبة، لافتا إلى أن اللائحة تمنحه الحق فى معاقبة أى عنصر من عناصر اللعبة.

وبالنسبة للتظلم المقدم من نادي الزمالك ضد قرار لجنة المسابقات بتاريخ 26 فبراير الماضي ، فقد قررت لجنة الاستئناف قبوله شكلا ورفضه موضوعا.