شكرا لقرائتكم سر غياب أحمد فتحى عن اجتماع لجنة التخطيط بالأهلى وتأجيله للأحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعتذر أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن عدم حضور اجتماعه مع لجنة التخطيط للكرة، الذي كان مقررا له اليوم لحسم تجديد عقده مع النادي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

جاء اعتذار فتحي نظرا لوجوده مع أسرته خارج القاهرة، حيث استأذن اللاعب من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة لفريق الاهلى ، لتأجيل موعد الاجتماع إلى الأحد القادم لحين عودته.

وكانت لجنة التخطيط للكرة، برئاسة الكابتن محسن صالح، قد اجتمعت اليوم مع وليد سليمان لاعب الفريق، وبعد التنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في كافة الأمور، تم تجديد عقد اللاعب لمدة موسمين قادمين.

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وقررت لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو عقد اجتماع مع رباعى الأهلى حسام عاشور وشريف إكرامى وأحمد فتحى ووليد سليمان الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى لحسم موقفهم.

ويأتى إعلان الأهلى عن التجديد لوليد سليمان تأكيدا لما نشره "الخليج 365" بشأن توصل الطرفين إلى التجديد وذلك حيث يعمل مسئولو الأهلى حاليا على إنهاء عدد من الملفات وعلى رأسها ملف التجديد للاعبين بعدما قررت إدارة النادى الأهلى إغلاق أبواب المقر الرئيسى بالجزيرة وفرعى مدينة نصر والشيخ زايد يوميًا فى الثامنة مساء، بالإضافة إلى تقليص عدد ساعات العمل اليومية بالنسبة للعاملين به إلى خمس ساعات.

كانت مصادر مطلعة داخل الفريق الأحمر، قد أكدت على أن الأهلي عرض على فتحي وسليمان 9 ملايين جنيه بالموسم، مقابل التجديد، بعد تمسك السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، باستمرار الثنائي في صفوف الفريق.