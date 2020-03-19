شكرا لقرائتكم أبو جبل يقبل تحدى الأسر الفقيرة ويتكفل بمساعدة متضررى السيول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اطلق محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك والمنتخب الوطني مبادرة جديدة لمساعدة الاسر المتضررة من السيول الاخيرة بإعادة تسقيف منازلهم بعد تضررهم من السيول التي اجتاحت البلاد الأسبوع الماضي.

وقال أبو جبل عبر فيديو نشره علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي " تحدي من نوع جديد انا وصديقي جلال الشيخ بإعادة تسقيف المنازل المتضررة من السيول، وتحدي من الزمالك كل من طارق حامد وشيكابالا ومحمد عبد الشافي والونش وحازم امام "

من ناحية اخري كشف امير مرتضي منصور المشرف علي الكرة بفريق الزمالك ، عن عدم وصول أي مخاطبات من الاتحاد الافريقي " كاف " بشأن مصير بطولة دوري ابطال أفريقيا الموسم الحالي، والتي يستعد الزمالك لخوض مباراة الدور قبل النهائي فيها امام الرجاء المغربي احد أيام 1 و 2 مايو المقبل.

وأكد امير مرتضي في تصريح خاص أن نادي الزمالك لم يصله أي خطابات من الاتحاد الافريقي بشان مصير البطولة او مباراة الرجاء حتي الان.

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ولم يتحدد حتي الان مصير مباريات الدور قبل النهائي للبطولة في ظل تأجيل وتجميد كافة البطولات الكبرى في العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث لم يعلن الاتحاد الافريقي أي قرار بشأن الامر.

الجدير بالذكر ان اخر البطولات الكبرى التي تم مد التأجيل بها هو الدوري الإنجليزي والذي أسفر اجتماع رؤساء أندية الدورى الإنجليزى مع الرابطة ومسئولى اتحاد كرة القدم عن مد فترة تأجيل كل المسابقات حتى 30 أبريل المقبل، بعد الموعد المبدئي الذى تحدد من قبل بتعليق الأنشطة حتى 4 أبريل بسبب فيروس كورونا.

ونشرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية تقريرا عن تفاصيل الاجتماع وقالت إن الأندية استقروا على مد فترة التأجيل لتكون حتى 30 أبريل بشكل مبدئى، حيث ستوقف فيها كل الأنشطة والدوريات والمسابقات المحلية.

وأبدت الأندية مرونة في خوض مبارياتها المتبقية بالكامل بدون جماهير، مع الاكتفاء بعرضها على شاشة التليفزيون للخروج من تلك الأزمة لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي في هذا الأمر.