شكرا لقرائتكم اتحاد اليد يعلق ودية المنتخب الأول أمام الكويت للمرة الثانية بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مؤمن صفا أمين صندوق إتحاد كرة اليد عن تعليق ودية المنتخب الأول للمرة الثانية أمام نظيره الكويتى والتى كان محدد لها يوم 12 ابريل القادم بسبب تعليق السفر بسبب فيروس كورونا.

وكان محدد لهذه الودية يوم 20 مارس الجارى قبل أن يتم تأجيلها ليوم 12 أبريل فى إطار الإستعداد لأولمبياد طوكيو 2020، وتؤجل للمرة الثنية لنفس السبب فى ظل إنتشار الفيروس المستجد.

يذكر أن منتخب اليد كان من المقرر ان يدخل معسكر مغلق بالمركز الأوليمبى منتصف مارس الجارى قبل أن يتم تعليق المعسكر بسبب فيروس كورونا .

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وقال مؤمن صفا أمين صندوق الإتحاد أنه تم تقسم الشغل و الموظفين لتقليل عدد المتواجدين فى مقر الإتحاد لإتباع تعليمات الدولة ورئاسة الوزراء .

وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم.

كما قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يومًا اعتبارًا من الاثنين الماضى، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية فى جميع الإتحادات لرياضية .