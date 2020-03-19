شكرا لقرائتكم لجنة الإستئناف ترفض تظلم الزمالك في أزمة الانسحاب أمام الأهلي بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
واعتمدت اللجنة رسمياً نتيجة لجنة المسابقات باتحاد الكرة والخاص باعتماد خسارة القلعة البيضاء بهدفين نظيفين وتغريم النادي 200 ألف جنيه وفقاً للمادة 46 من لائحة المسابقات التي تسلمتها الأندية قبل انطلاق الموسم.
كشفت لجنة التظلمات برئاسة المستشار عادل الشوربجي عن قراراتها الخاصة بالإستئناف المقدم من قبل ناديي الأهلي والزمالك عن تأييد العقوبة الموقعة على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
وقررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قبول التظلم المقدم من ناديي الأهلي والزمالك على العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق الخاصة بأحداث مباراة السوبر المصري الذي أقيم بالإمارات في 20 فبراير الماضي شكلا، وفي الموضوع قررت تعديل العقوبتين الصادرتين بحق كل من لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" ولاعب نادي الزمالك إمام عاشور بجعلها الإيقاف 10 مباريات لكل منهما ، وتعديل العقوبة الصادر بشأن إداري نادي الزمالك أحمد زاهر بجعلها الإيقاف 12 مباراة وتأييد القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق فيما عدا ذلك.
وقررت لجنة الإنضباط برئاسة المستشار سيد البنداري، منع مرتضى منصور من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.
وقال مسئولو اللجنة، إن محمد فضل عضو اتحاد الكرة تقدم بمذكرة رسمية ضد رئيس الزمالك، بداعى الهجوم عليه فى أحد البرامج التليفزيونية، وتقدم فضل بـ"سى دى" يثبت صحة ادعائه، لذا قررت اللجنة توقيع هذه العقوبة، لافتا إلى أن اللائحة تمنحه الحق فى معاقبة أى عنصر من عناصر اللعبة.
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