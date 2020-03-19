شكرا لقرائتكم الاستئناف تقرر إيقاف كهربا وعاشور 10 مباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وتعديل العقوبة الصادر بشأن إداري نادي الزمالك أحمد زاهر بجعلها الإيقاف 12 مباراة وتأييد القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق فيما عدا ذلك. وبالنسبة للتظلم المقدم من نادي الزمالك ضد قرار لجنة المسابقات بتاريخ 26 فبراير الماضي ، فقد قررت لجنة الاستئناف قبوله شكلا ورفضه موضوعا.

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