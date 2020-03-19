شكرا لقرائتكم حسام عاشور يجتمع مع لجنة التخطيط غدا لحسم ملف تجديده مع الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حسام عاشور، لاعب وسط فريق الأهلى وقائد الفريق، لمصدر مقرب منه إنه تلقى تأكيدات من مسؤولي القلعة الحمراء بعقد جلسة معه غداً، الجمعة، لحسم ملف التجديد له.

وشهدت الساعات الماضية مفاوضات من جانب أحد وسطاء اللاعبين مع حسام عاشور من أجل الانتقال إلى الزمالك ليطلب قائد الفريق الأحمر تقاضى 10 ملايين جنيه فى السنة، من أجل التوقيع للقلعة البيضاء، على أن يحسم مسؤولو الزمالك تلك المسألة من عدمه وفقا للرؤية الفنية للفرنسى باتريس كارتيرون وكذلك أمير مرتضى المشرف العام على قطاع الكرة حيث تم عرض المسألة على مرتضى منصور رئيس النادى مع انتظار تشاوره مع إدارة الكرة بالنادى والإدارة الفنية لحسم التحرك الرسمى فى المسألة من عدمه.

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وشهدت الآونة الأخيرة حسم رينيه فايلر المدير الفني للأهلي موقفه من تجديد عقد حسام عاشور قائد الفريق، حيث رفض المدرب السويسري الضغوط التي يُمارسها عليه حالياً مسئولو النادي لتجديد عقد عاشور، وأكد فايلر أنه لا يحتاج جهود اللاعب في الفريق ، مشددا على أن عاشور ليس له أي دور على الصعيد الفني أو القيادي.

وحاول مسئولو الاهلي التأكيد للمدرب السويسري أن حسام عاشور من أهم لاعبي الفريق وقائد جيد ومن الأفضل التجديد له لكن المدير الفني أبلغهم بأنه لا يحتاجه معه في الفريق وأوصى بالاستغناء عنه وشدد على أن عاشور لن يُشارك مع الفريق حتى لو تم التجديد له ، وأعلن المدير الفني أنه لا يقبل أن يتم التجديد للاعب لأسباب غير فنية.

ويأتي قرار المدرب السويسري في الوقت الذي يتم فيه استبعاد اللاعب من حسابات الجهاز الفني بشكل تام الأمر الذى جعل اللاعب يفكر في الرحيل وتلقي بالفعل عروضاً من أندية محلية أبرزها الجونة ثم عرض عليه أحد وسطاء اللاعبين، التفاوض مع الزمالك حول ضمه ليؤكد اللاعب إنه حال توقيعه للنادى الأبيض سيطلب تقاضى 10 مليون جنيه فى السنة مع التوقيع على عقد يمتد لمدة 3 مواسم مقبلة قبل أن يخطره اللعب اليوم بأنه يرغب فى حسم الزمالك لموقفه بشأنه قبل جلسته مع الأهلى التى ستقام غدا وفقا لتأكيدات اللاعب لذلك المصدر المقرب منه بينما حتى اللحظة الجارية يعد موقف الزمالك غامض بشأن المسألة انتظارا لحسم المسألة مع إدارة الكرة والإدارة الفنية للفريق.