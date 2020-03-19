شكرا لقرائتكم الأهلي يجدد عقد وليد سليمان لمدة موسمين رسميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدد مسئولو النادي الأهلي عقد وليد سليمان صانع ألعاب الفريق، لمدة موسمين، بعد الجلسة التي عقدت بين الحاوي ولجنة التخطيط بالنادي التي يترأسها محسن صالح.

وقررت لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو عقد اجتماع مع رباعى الأهلى حسام عاشور وشريف إكرامى وأحمد فتحى ووليد سليمان الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى لحسم موقفهم.

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ويأتى إعلان الأهلى عن التجديد لوليد سليمان تأكيدا لما نشره "الخليج 365" بشأن توصل الطرفين إلى التجديد وذلك حيث يعمل مسؤولو الأهلى حاليا على إنهاء عدد من الملفات وعلى رأسها ملف التجديد للاعبين بعدما قررت إدارة النادى الأهلى إغلاق أبواب المقر الرئيسى بالجزيرة وفرعى مدينة نصر والشيخ زايد يوميًا فى الثامنة مساء، بالإضافة إلى تقليص عدد ساعات العمل اليومية بالنسبة للعاملين به إلى خمس ساعات.