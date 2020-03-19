شكرا لقرائتكم المسحل يطمئن على صحة رئيس الاتحاد الياباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أجرى ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الخميس، اتصالا بنظيره الياباني كونو تاشيما، وذلك للاطمئنان على صحته بعد تعرض الأخير لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، خبر إجراء المسحل اتصالا بتاشيما للاطمئنان عليه في ظل تفشي فيروس كورونا في مناطق مختلفة حول العالم.

وكانت وزارة الرياضة السعودية قررت تعليق كافة الأنشطة الرياضية في البلاد في إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.