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المسحل يطمئن على صحة رئيس الاتحاد الياباني

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أجرى ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الخميس، اتصالا بنظيره الياباني كونو تاشيما، وذلك للاطمئنان على صحته بعد تعرض الأخير لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، خبر إجراء المسحل اتصالا بتاشيما للاطمئنان عليه في ظل تفشي فيروس كورونا في مناطق مختلفة حول العالم.

وكانت وزارة قررت تعليق كافة الأنشطة في البلاد في إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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