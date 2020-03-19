الزمالك يمدد الراحة السلبية إسبوعاً إضافياً للاعبيه خلال فترة توقف الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن نادي الزمالك تمديد فترة الراحة السلبية التي يخضع لها فريق كرة القدم في الوقت الحالي لتصل إلى إسبوعين خلال فترة توقف المسابقات المحلية في مصر.

وكان نادي الزمالك قد منح لاعبيه راحة لمدة إسبوع تنتهي السبت المقبل بعد قرار وزارة الرياضة بتجميد النشاط الرياضي في البلاد بناءً على قرار رئاسة مجلس الوزراء لمحاربة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعب راحة إضافية ليستمر الانقطاع عن التدريبات والبقاء في فترة الراحة حتى يوم السبت الموافق 28 مارس جاري.

يذكر أن بطولة الدوري المصري ينتظر لها أن تعود بداية أبريل المقبل بعد انتهاء فترة تعليقها لمدة إسبوعين فقط، لكن الفريق الأبيض سيكتفي بتدريبات لعدة أيام فقط قبل استئناف المسابقة.