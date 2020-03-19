مدير أعمال وليد سليمان: اللاعب وقع على بياض.. ويشكر جماهير الأهلي والإدارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

نقل حازم الحديدي مدير أعمال وليد سليمان لاعب رسالة من اللاعب بعد تجديد تعاقده مع الفريق الأحمر لمدة موسمين.

ووجه وليد سليمان الشكر لجماهير النادي الأهلي التي وصفها بـ "العظيمة" وإدارة النادي على الدعم طوال الفترة الماضية، وهو ما ظهر في الرغبة القوية على مد الأرتباط بين الطرفيين.

وأكد وليد سليمان أن لوكيله نادر شوقي دور كبير في إنهاء المفاوضات بشكل مرضي لجميع الأطراف، مشددًا على أن المفاوضات لم تستغرق وقت مع لجنة التخطيط التي اجتمعت معه اليوم الخميس كاشفًا في الوقت ذاته إنه وقع على بياض بمجرد علمه برغبة النادي في الإبقاء عليه والاستفاده من جهوده.

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وكانت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، قد أكدت في وقت سابق، عقدها اجتماع مع الرباعي حسام عاشور وشريف إكرامي وأحمد فتحي ووليد سليمان الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري لحسم موقفهم.

وانضم سليمان إلى صفوف الأهلي مطلع موسم 2011/2012 قادمًا من إنبي، وساهم في تتويج الفريق الأحمر بالعديد من البطولات المحلية والقارية.

البالغ من العمر 35 عامًا شارك بقميص الأهلي في 244 مباراة بمختلف البطولات، سجل 57 هدفًا وصنع 45 تمريرة ناجحة.

جدير بالذكر أنه كان من المقرر أن ينتهي عقد وليد سليمان بنهاية الموسم الجاري في يونيو المقبل.