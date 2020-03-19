شيكابالا يشارك في مبادرة سعد سمير.. ويتحدى محمد منير

محمد اسماعيل - القاهرة - انضم محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الزمالك، للمشاركين في مبادرة تحدي الخير التي أطلقها سعد سمير لاعب الأهلي، من أجل مساعدة الأسر المتضررة من فيروس كورونا.
وقال شيكابالا في مقطع نشره على حسابه الرسمي علي تويتر:" قبلت تحدي طارق حامد، وسأتكفل بمساعدة 30 أسرة لمدة شهر، وأتحدي كلا من محمد منير ومحمد رمضان ومحمود فتح الله ومحمد النني وأحمد حسن كوكا وأمير مرتضي منصور".
وكان سعد سمير مدافع النادي الأهلي قد أطلق مبادرة تحدي الخير من خلال تكفله مالياً بـ20 أسرة من بين المتضررين بسبب قرارات مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
واستجاب عدد من نجوم الكرة المصرية في تحدي الخير من أجل مساعدة الأسر المتضررة حيث شارك كلا من كريم نيدفيد ووليد سليمان ومحمود علاء وطارق حامد وتريزيجيه وآخرهم شيكابالا.
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