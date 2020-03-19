الاستئناف تعتمد عقوبات الزمالك لعدم حضور القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ منة عمر:

رفضت لجنة الاستئناف التظلم المقدم من نادي الزمالك ضد عقوبة لجنة المسابقات بشأن مباراة القمة ضد الأهلي المؤجلة من الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري والتي أقيمت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

وقررت اللجنة قبول الاستئناف المقدم من نادي الزمالك ضد قرار لجنة المسابقات بتاريخ 26 فبراير الماضي شكلا ورفضه موضوعا.

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، قد أوصت بضرورة خصم ثلاث نقاط من رصيد نادي الزمالك في الموسم الجاري، بعد عدم حضوره لمباراة القمة أمام الأهلي.

كما أوصت اللجنة بضرورة اعتبار الزمالك خاسرًا أمام الأهلي إلى جانب الخصم، وتوقيع غرامة مالية بناء على المادة رقم 46 من لائحة لجنة المسابقات باتحاد الكرة، والتي تقضي بضرورة التغريم المالي كجزء من العقوبة.