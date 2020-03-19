الاستئناف تقبل تظلم الأهلي والزمالك ضد عقوبات "اشتباكات السوبر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، قبول تظلم ناديي الأهلي والزمالك على العقوبات الصادرة بشأن مباراة السوبر المصري.

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، قد عاقبت كل من محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك بالإيقاف حتى نهاية الموسم بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة السوبر المصري التي أقيمت بدولة الإمارات.

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وتقدم ناديي الأهلي والزمالك بتظلم إلى لجنة الاستئناف التي قامت بتقليص العقوبة والاكتفاء بالإيقاف 10 مباريات لكل منهما.

كما قررت تعديل العقوبة الصادرة بشأن إداري نادي الزمالك أحمد زاهر، بالإيقاف 12 مباراة وتأييد القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق فيما عدا ذلك.

جدير بالذكر أن الزمالك تُوج بمباراة السوبر المحلي بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح.