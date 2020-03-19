مصدر لمصراوي: الأهلي لم يتوصل لاتفاق مع فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

عقدت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، اليوم الخميس، جلسة مع أحمد فتحي ووكيل أعماله نادر شوقي، لبحث إمكانية تجديد عقد الظهير الايمن للفريق الأحمر.

وعلم الخليج 365، أن الاجتماع لم يشهد التوصل لاتفاق بين الطرفين، على أن يتم عقد جلسة أخرى يوم الأحد المقبل.

وبدأت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، بحث تجديد عقد رباعي الفريق الأحمر حسام عاشور وشريف إكرامي وأحمد فتحي ووليد سليمان، حيث من المقرر أن تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري.

جدير بالذكر أن الأهلي، أعلن منذ قليل تجديد عقد وليد سليمان لمدة موسمين مقبلين.