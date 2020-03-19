البحرين تعلق نشاطها الرياضي

قرر الاتحاد البحريني لكرة القدم، وبعد التنسيق مع اللجنة الأولمبية، تعليق نشاط كرة القدم في المملكة، للموسم الرياضي 2019-2020، اعتبارًا من يوم الخميس 19 مارس 2020، وحتى إشعار آخر، كإجراء احترازي بسبب فيروسكورونا، على أن يتم تقييم الوضع ومراجعته خلال الفترة المقبلة.
ويأتي القرار ضمن إطار حرص الاتحاد البحريني لكرة القدم على التقيد بالتعليمات الصادرة من الجهاتالمختصة في المملكة، واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على سلامة كافة أفراد المجتمع البحريني.
ويشمل القرار جميع المسابقات التي ينظمها الاتحاد البحريني لكرة القدم، وأنشطة المنتخبات الوطنية بكافة فئاتها.
ويثمن الاتحاد البحريني لكرة القدم، الجهود التي تبذلها الجهات المختصة في المملكة للحفاظ على سلامة الجميع.
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