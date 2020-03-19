رئيس طنطا يستبعد الغاء الدوري هذا الموسم

أكد فايز عريبي رئيس مجلس إدارة نادي طنطا الرياضي، أن إلغاء الدوري المصري هذا الموسم مستبعد تماما. واضاف عريبي في تصريحات لفضائية " أون تايم سبورت":" إلغاء الدوري الدوري سيكون مسألة شائكة بسبب وجود تعاقدات ملزمة ". تايم سبورت":" إلغاء الدوري الدوري سيكون مسألة شائكة بسبب وجود تعاقدات ملزمة ". وقال:" إلغاء النشاط الرياضي مستبعد ولكن التأجيل سيكون واردا حتى تعيد الاتحادات الرياضية نشاطها من جديد ". وأكد أن قرار إغلاق نادي طنطا جاء من أجل تعقيم النادي للحفاظ علي الأعضاء واللاعبين من فيروس كورونا ".

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