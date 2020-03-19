فيروس كورونا يوحد نجوم الأهلي والزمالك

جاء فيروس كورونا ليوحد

نجوم الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية من جديد بعد أزمة مباراة السوبر المصري الأخيرة.

وكان الزمالك تُوج بالسوبر المصري على حساب الأهلي بالفوز بركلات الترجيح لينتج مشادات قوية بين اللاعبين، وعلى إثرها تم توقيع عقوبات بالجملة.

وانتشر فيروس كورونا في العالم أجمع ليعلن اتحاد الكرة المصري تعليق النشاط الرياضي

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لمدة 15 يوما بناء على توجيهات السيد رئيس الوزراء للحد من خطورة انتشار الفيروس.

ورغم الخلافات التي نشبت مؤخرا بين اللاعبين وعلى رأسهم عبد الله جمعة وطارق حامد مع كهربا لاعب الأهلي في السوبر وكذلك حازم إمام، جاء فيروس كورونا ليوحد

نجوم الأهلي والزمالك بأفعال مشتركة.

قام بعض نجوم الزمالك وكذلك الأهلي بتحدي البقاء في المنزل للحد من خطورة انتشار فيروس كورونا بل وقام البعض بالتبرعات والتكفل بمساعدة الأسر المتضررة من فيروس كورونا وعلى رأسهم طارق حامد نجم الزمالك الذي تحدى سعد سمير مدافع الأهلي الأمر الذي يعكس علاقة الطرفين خارج الملعب.

وكان المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك أيضا أعلن تكفله بعدد من الأسر المتضررة من فيروس كورونا.