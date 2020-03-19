تريزيجيه يعلن مشاركته في مبادرة سعد سمير

أعلن محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر والمحترف في أستون فيلا الإنجليزي، عن موافقته على مبادرة سعد سمير مدافع الأهلي، بالتكفل بمصاريف الأسر المتضررة من الأمطار الأخيرة وفيروس كورونا.

وكان سعد سمير أطلق مبادرة لمساعدة الأسر المتضررة

من الظروف الأخيرة في مصر بعد الأمطار الكثيفة الأسبوع الماضي، وكذلك ما خلفه فيروس كورونا المستجد.

وقال تريزيجيه في مقطع فيديو بثه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل

الإجتماعي "تويتر": " وانا قبلت تحدي سعد سمير وبتكفل بمصاريف ٤٠ آسرة الشهر الي جاي وبتحدي وبتمنا كل واحد يقدر يساعد حتي لو أسره وحده ميتأخرش".

وقام تريزيجيه بتحدي كل من محمود علاء، وائل جمعة، أحمد حجازي، سيد معغوض، حسين السيد، أحمد فتحي، وأحمد المحمدي، للمشاركة في المبادرة.