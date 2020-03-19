أعلن محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر والمحترف في أستون فيلا الإنجليزي، عن موافقته على مبادرة سعد سمير مدافع الأهلي، بالتكفل بمصاريف الأسر المتضررة من الأمطار الأخيرة وفيروس كورونا.
وكان سعد سمير أطلق مبادرة لمساعدة الأسر المتضررةمن الظروف الأخيرة في مصر بعد الأمطار الكثيفة الأسبوع الماضي، وكذلك ما خلفه فيروس كورونا المستجد.
وقال تريزيجيه في مقطع فيديو بثه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصلالإجتماعي "تويتر": " وانا قبلت تحدي سعد سمير وبتكفل بمصاريف ٤٠ آسرة الشهر الي جاي وبتحدي وبتمنا كل واحد يقدر يساعد حتي لو أسره وحده ميتأخرش".
وقام تريزيجيه بتحدي كل من محمود علاء، وائل جمعة، أحمد حجازي، سيد معغوض، حسين السيد، أحمد فتحي، وأحمد المحمدي، للمشاركة في المبادرة.
كانت هذه تفاصيل خبر تريزيجيه يعلن مشاركته في مبادرة سعد سمير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.