رسمياً.. الأهلي يجدد عقد وليد سليمان موسمين

أعلن النادي الأهلي تجديد عقد لاعبه وليد سليمان صانع ألعاب الفريق لمدة موسمين قادمين. وجاء تجديد عقد وليد سليمان بعد جلسة عقدها مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح. بعد جلسة عقدها مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح. يذكر أن عقد وليد سليمان مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وكان اللاعب صاحب الـ 35 عام انتقل إلى صفوف الشياطين الحمر قادمًا من إنبي في صيف 2011.



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