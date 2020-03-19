أعلن ميكل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليز ي، عن تعافيه من إصابته فيروس كورونا المستجد. وكان أرتيتا تعرض للإصابة بالفيروس ليكون أحد أسباب إيقاف أحد أسباب إيقاف الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد إصابة بعض اللاعبين بالفيروس في تشيلسي وايفرتون وليستر سيتي. وقال ارتيتا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "لقد خضعت لتحاليل وجاءت سلبية وأثبتت آنني تعافيت من الفيروس، أشكر الله واللاعبين وكل من ساندني".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أرتيتا يعلن شفاؤه من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.