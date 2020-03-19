رياضة | بعد تجديد عقده – أرقام وبطولات من مسيرة "الحاوي" وليد سليمان مع الأهلي

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أعلنت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، تجديد عقد وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمدة موسمين قادمين، وذلك في إطار تقدير الأهلي لأبنائه، والحفاظ على استقرار الفريق خلال المرحلة القادمة.

ويُعد وليد سليمان صاحب الـ 35 عامًا واحد النجوم أصحاب الخبرات الكبيرة بالنادي الأهلي، انضم لصفوف القلعة الحمراء موسم 2011 – 2012 قادمًا من نادي انبي، وقدم مستويات رائعة رفقة الفريق الأحمر، وحصد العديد من الألقاب والبطولات مع الفريق على كافة المستويات المحلية والإفريقية.

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ماذا قدم وليد سليمان مع الأهلي؟

شارك "الحاوي" وليد سليمان في 260 مباراة مع النادي الأهلي في مختلف البطولات المحلية والإفريقية جاءت كالتالي:

- 146 مباراة بالدوري الممتاز

- 15 مباراة بكأس مصر

- 5 مباريات بالسوبر المصري

- 86 مباراة ببطولات إفريقيا

- 5 بكأس العالم للأندية

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- 3 مباريات بالبطولات العربية.

سجل وليد سليمان 63 هدفا رفقة النادي الأهلي في كافة البطولات خلال السنوات الماضية (38 هدفًا بالدوري المصري – 4 أهداف بكأس مصر – 19 هدفًا بالبطولات الإفريقية – هدفين بالبطولات العربية)، كما ساهم "الحاوي" في صناعة 45 هدفا آخرين لزملائه.

بطولات وليد سليمان مع الأهلي

نجح الحاوي في التتويج بـ 11 بطولة رفقة النادي الأهلي خلال المواسم الماضية جاءت كالتالي:

- الدوري المصري (4 ألقاب)

- كأس السوبر المصري (3 ألقاب)

- دوري أبطال إفريقيا ( 2 لقب)

- كأس مصر (لقب وحيد)

- كأس الكونفيدرالية الإفريقية (لقب وحيد).

أرقام "الحاوي" مع الأهلي بالموسم الحالي

خاض وليد سليمان 24 مباراة مع الأهلي بالموسم الحالي بإجمالي دقائق لعب فعلية 856 دقيقة، سجل 9 أهداف، بواقع 6 أهداف في بطولة الدوري المصري، و3 أهداف في دوري أبطال إفريقيا.