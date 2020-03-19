رياضة | خاص - الأهلي يحدد مدة عقد حسام عاشور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص - الأهلي يحدد مدة عقد حسام عاشور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عن تجديد تعاقد وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسمين مقبلين.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" من مصدر داخل الإدارة، أن الأهلي بصدد إعلان تجديد عقد حسام عاشور لمدة موسم واحد، حيث ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

وابتعد عاشور خلال الفترة الماضية عن المشاركة بشكل أساسي في ظل اعتماد السويسري رينيه فايلر على الثنائي اليو ديانج وعمرو السولية.

وبدأت اجتماعات الأهلي اليوم الخميس مع الثنائي أحمد فتحي ووليد سليمان من أجل التجديد، بينما ستكون الجلسة الثانية التي تعقدها اللجنة غدًا الجمعة مع كل من شريف إكرامي وحسام عاشور، وذلك لمناقشة الموقف النهائي من النادي سواء بالتجديد والبقاء أو أية حلول أخرى.