رياضة | الصفعة الكبري.. ميسي يُقرر الرحيل ولاعب واحد قادر على إبقاءه داخل برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصفعة الكبري.. ميسي يُقرر الرحيل ولاعب واحد قادر على إبقاءه داخل برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة الإسباني خلال الفترة المقبلة وفي ظل توقف الليجا الإسبانية بسبب فيروس كورونا.

وأفادت صحيفة "الكونفدنسيال" الإسبانية، أن ميسي لا يشعر بالسعادة داخل جدارة الكامب نو، بالإضافة إلى عدم راضاه عن وضع الفريق الحالي، خاصة بعد إقالة أرنستو فالفيردي وتعيين كيكي سيتين.

وذكرت الصحيفة بأن ميسي سيستغل البند الذي يسمح به بالرحيل في عقده مع برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة بأن الحل الوحيد لبقاء ميسي داخل الفريق الكتالوني هو تعاقد إدارة البرسا مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.