رياضة | لأول مرة.. الكشف عن عرض الزمالك الضخم لخطف "جوكر" الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة.. الكشف عن عرض الزمالك الضخم لخطف "جوكر" الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه أحمد فتحي قائد الفريق الأول بالنادي الأهلي صدمة قوية للزمالك للانضمام للقلعة البيضاء في الفترة الماضية

ورفض فتحي عرضاً ضخماً من نادي الزمالك للانضمام للفريق وارتداء القميص الأبيض بالرغم من تدخل بعض الوسطاء لإقناع اللاعب بفكرة الرحيل عن الأهلي

وعرض الزمالك على أحمد فتحي 30 مليون جنيه للتوقيع لمدة موسمين بجانب مكافآت الفوز بالمباريات إلا أن اللاعب رفض التفاوض من بعيد أو من قريب متمسكاً بالبقاء في الأهلي.

وجاء قرار رفض احمد فتحي التفاوض مع الزمالك احترماً لمشواره مع الأهلي ومساهمته الكبيرة في تتويج الفريق بالبطولات بجانب علاقته الطيبة مع الجماهير.