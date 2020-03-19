رياضة | تعرف على جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسيطر الغموض على مصير دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وذلك بعدما أعلنت وزارة الرياضة تعليق النشاط الرياضي في المملكة؛ كإجراء احترازي بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، حصدهم الزعيم من 22 مباراة، فاز في 15 لقاء، وتعادل 6 مواجهات، فيما تلقى هزيمة واحدة، وأحرز 51 هدف، واستقبلت شباكه 18 هدف، فيما يأتي غريمه التقليدي النصر في المركز الثاني برصيد 45 نقطة.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين:-

1- الهلال برصيد 51 نقطة

2- النصر برصيد 45 نقطة

3- الوحدة برصيد 39 نقطة

4- الأهلي برصيد 37 نقطة

5- الفيصلي برصيد 34 نقطة

6-التعاون برصيد 32 نقطة

Advertisements

7- الرائد برصيد 32 نقطة

8- الشباب برصيد 31 نقطة

9- أبها برصيد 30 نقطة

10- الاتفاق برصيد 29 نقطة

11- الفيحاء برصيد 27 نقطة

12-الحزم برصيد 24 نقطة

13- الاتحاد برصيد 23 نقطة

14- الفتح برصيد 19 نقطة

15- ضمك برصيد 18 نقطة

16- العدالة برصيد 14 نقطة