الامارات | وزير مصري: أعتقدت أن محمد صلاح تبرع لمواجهة كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير مصري: أعتقدت أن محمد صلاح تبرع لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم وزير الرياضة المصري الأسبق خالد عبد العزيز بالإعتذار عن اعتقاده أن محمد صلاح، تبرع لمواجهة فيروس كورونا الجديد وذلك عبر تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي توتير.

وكان عدد كبير من نجوم العالم قد أعلنوا عن تبرعاتهم الفورية من أجل مساعدة دولهم وبلادهم في المساعدة على التخلص من فيرروس كورونا، أمثال السنغالي ساديو ماني، واللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله، وأندية كبرى مثل ليفربول ويوفنتوس وبارما وعدد كبير ومنهم من تبرع لمنظمة الصحة العالمية، وهناك من تكفل بأسر فقيرة كلاً في بلاده.

وأنتشرت تقارير مؤخرًا حول تبرع محمد صلاح بمبلغ مالي ضخم، للتصدي لتفشي فيروس كورونا خلال الأيام الجارية، وهو ما جعل الوزير المصري خالد عبدالعزيز يتوجه منذ أيام بالشكر لمحمد صلاح بعد انتشار هذه التقارير، ولكن اتضح بعد ذلك أن لاعب ليفربول لم يقدم مساعدات حتى هذه الساعة.

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وقال الوزير المصري خالد عبدالعزيز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ما قدمه الكابتن محمد صلاح من أعمال الخير لأبناء وطنه على مدار سنوات هو ما دفعنى لتكرار شكره دون تردد على ما قرأته منذ أيام وفى عدة جهات عن تبرعه للتصدي لوباء كورونا،، حاولت التواصل للتأكد ولم أنجح، إعتذارى”.