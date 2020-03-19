شكرا لقرائتكم اتفاق مبدئى بين وليد سليمان ولجنة التخطيط بالأهلى على تجديد التعاقد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توصل مسئولو النادي الأهلي لإتفاق مع وليد سليمان بشأن تجديد تعاقده خلال الجلسة المنعقدة حاليا بين الحاوي ولجنة التخطيط بالنادي التي يترأسها محسن صالح.

وعلم الخليج 365 ان الطرفيين توصلا لاتفاق خلال الجلسة التي لازالت منعقدة بين الطرفين حتي هذه اللحظة. وقررت لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو عقد اجتماع مع رباعى الأهلى حسام عاشور وشريف إكرامى وأحمد فتحى ووليد سليمان الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى لحسم موقفهم.

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وقررت إدارة النادى الأهلى إغلاق أبواب المقر الرئيسى بالجزيرة وفرعى مدينة نصر والشيخ زايد يوميًا فى الثامنة مساء، بالإضافة إلى تقليص عدد ساعات العمل اليومية بالنسبة للعاملين به إلى خمس ساعات.

جاء قرار إدارة النادى تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى إلى فيروس كورونا، وحفاظًا على السلامة العامة للجميع داخل أسرة الأهلي، وفقًا لما صرح به العميد محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادي. كانت الإدارة التنفيذية بالنادى قد واصلت جهودها الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك من خلال تكثيف عمليات التعقيم المستمرة فى كل أرجاء النادي، حفاظًا على السلامة العامة للأعضاء وجميع العاملين.

وبدأ الأهلى خطوات التصدى لفيروس كورونا بتنظيم ندوة بعنوان «فيروس كورونا وطرق الوقاية»، وتواصلت الإجراءات باستمرار عمليات التعقيم الكامل لكل الأسطح والأرضيات والأجهزة المختلفة داخل النادي، سواء فى الصالات الرياضية أو الجيم وكذلك غرف الملابس والحمامات، والحفاظ على نظافة جميع المنشآت والأفراد، من خلال وجود أماكن لتعقيم الأيدى أثناء الدخول من بوابات النادى وأماكن التجمع الخاصة بالأعضاء أو اللاعبين أو العاملين، مثل حمامات السباحة والصالات الرياضية والمنافذ، مع عدم استخدام أكواب الزجاج.