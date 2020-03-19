شكرا لقرائتكم علاء أبو القاسم ينضم لحملة دعم الأسر المتضررة من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام البطل الأوليمبى علاء ابو القاسم صحب برونزية سلاح الشيش فى أولمبياد للندن 2012 بدعم الأسر المتضررة من فيروس كورونا من خلال فيديو نشره عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وقال أبو القاسم أن أسرة السلاح تشرك فى تحدى دعم الأسر المتضررة لتكفل لأسر المحتاجة ، موجها الدعوة لجميع لاعبى الألعاب المختلفة للمشاركة فى التحدى . وضمن مؤخرا أبو القاسم التأهل على صعيد الفرق إلى اولمبياد طوكيو 2020 المقبلة . Advertisements وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم. كما قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يومًا اعتبارًا من الاثنين الماضى، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية مثل باقى الإتحادات .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر علاء أبو القاسم ينضم لحملة دعم الأسر المتضررة من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.