شكرا لقرائتكم التأجيل لحضور اللاعب.. التفاصيل الكاملة لجلسة تجديد أحمد فتحى مع لأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأجل حسم تجديد أحمد فتحى، نجم دفاع الأهلى، لفريقه حتى يوم الأحد القادم بعد انتهاء أولى الجلسات التى أقيمت اليوم بين لجنة التخطيط بالنادى ووكيل اللاعب دون التوصل لاتفاق.

وعلم "الخليج 365" أن لجنة التخطيط اتخذت قرارا بعمل جولة مفاوضات جديدة يوم الأحد المقبل، ستشهد حضور اللاعب للاتفاق على جميع التفاصيل التعاقدية.

وجدد مسئولو النادى الأهلي عقد وليد سليمان صانع ألعاب الفريق، لمدة موسمين، بعد الجلسة التى عقدت بين الحاوى ولجنة التخطيط بالنادى التى يترأسها محسن صالح.

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وقررت لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو عقد اجتماع مع رباعى الأهلى حسام عاشور وشريف إكرامى وأحمد فتحى ووليد سليمان الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى لحسم موقفهم.

ويأتى إعلان الأهلى عن التجديد لوليد سليمان تأكيدا لما نشره "الخليج 365" بشأن توصل الطرفين إلى التجديد وذلك حيث يعمل مسئولو الأهلى حاليا على إنهاء عدد من الملفات وعلى رأسها ملف التجديد للاعبين بعدما قررت إدارة النادى الأهلى إغلاق أبواب المقر الرئيسى بالجزيرة وفرعى مدينة نصر والشيخ زايد يوميًا فى الثامنة مساء، بالإضافة إلى تقليص عدد ساعات العمل اليومية بالنسبة للعاملين به إلى خمس ساعات.

كانت مصادر مطلعة داخل الفريق الأحمر، قد أكدت على أن الأهلي عرض على فتحي وسليمان 9 ملايين جنيه بالموسم، مقابل التجديد، بعد تمسك السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، باستمرار الثنائي في صفوف الفريق.