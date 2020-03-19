شكرا لقرائتكم نقل عمرو الدسوقى لأحد المستشفيات بعد إصابته بوعكة صحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقل عمرو الدسوقي لاعب نادي المصري البورسعيدي السابق إلي أحد المستشفيات، بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخراً.

وحرص النادي المصري البورسعيدي عبر حسابه الرسمي، على توجيه رسالة لعمرو الدسوقي، كتب فيها:"خالص أمنياتنا القلبية بالشفاء العاجل لنجم وقائد المصري السابق عمرو الدسوقي والذي تعرض لوعكة صحية نُقل على إثرها للمستشفى".

Advertisements

ومن ناحية أخرى، يبحث طارق العشرى المدير الفني للمصرى البورسعيدى عن التعاقد مع حارس مرمى للتعاقد معه لتدعيم مركز حراسة مرمى الفريق الساحلى خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة يكون بديلا لأحمد مسعود حارس المرمى الأساسى للفريق والذى داهمته الإصابة مؤخرا وأدت للإعتماد على أحمد عبد الفتاح الذى لم يكن مهيئا للمشاركة بشكل أساسى وهو ما أدى للخروج على يد نهضة بركان المغربى في دور الثمانية للكونفيدرالية الأفريقية.

وطلب طارق العشرى من مدرب حراس المرمى ضرورة تأهيل الحارسين أحمد عبد الفتاح ومحمد شحاته حتى يكونا مهيئان للمشاركة مع المصرى في حالة عودة مباريات الدورى ومشاهدة بعض المباريات التي شارك فيها أحمد عبد الفتاح وتحديد نقط الضعف التي وقع فيها وتلافيها في التدريبات خاصة وأن أحمد مسعود مازال يعانى من الإصابة ويرفض العشرى نزوله للتدريبات قبل تعافيه بشكل نهائي، من ناحية أخرى قرر طارق العشرى "مد" فترة الراحة للاعبين لمدة يومين إضافيين بحيث يعود الفريق لتدريباته غدا الجمعة بعدما كان من المفترض أن تنتهى إجازة لاعبى المصري أمس الأربعاء، إلا أن عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للفريق البورسعيدى أجرى اتصالات مع طارق العشرى ومجلس إدارة النادى واتخذوا قرارًا بمنح اللاعبين راحة إضافية لمدة يومين حتى تتضح الأمور بشأن عودة المسابقة في موعد محدد.