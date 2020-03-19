شكرا لقرائتكم شريف عبد الفضيل ينضم لحملة تكفل الأسر الفقيرة لمحاربة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن شريف عبد الفضيل نجم الاهلي الاسبق موافقته على الدعوة التى أطلقها سعد سمير، بخصوص التكفل برعاية عدد من الأسر المتضررة من فيروس كورونا والسيول.

وقال شريف عبد الفضيل في فيديو بثه عبر انستجرام:"قبلت تحدي الخير وهتكفل بمصاريف ٣٠ أسرة تضررت من كورونا لمدة ثلاثة شهور وبرشح محمد أبو تريكة ومحمد الجارحي ووائل جمعة ومجدي أفشة ووليد سليمان وسيد معوض ومحمد شوقي " كان سعد سمير لاعب الأهلى قد أطلق مبادرة للتكفل بعدد من الأسر المحتاجة والمتضررة من انتشار فيروس كورونا فى البلاد. وقال سعد سمير فى فيديو بثه عبر صفحته على تويتر، أنه اتفق مع إحدى الجمعيات الخيرية على التكفل بأكبر عدد من الأسر من كل لاعب على أن تكن البداية بـ20 أسرة.

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أوضح سعد أنه يتحدى زملاءه فى الأهلى والزمالك كل من وليد سليمان وشريف إكرامي ومحمود تريزيجيه وكريم نيدفيد ومحمود علاء وطارق حامد. يذكر أن منظمة الصحة العالمية توصي بعزل جميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، في المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى.

كما توصي بوضع كبار السن وذوي الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة في حين تتم رعاية الحالات الحرجة في المستشفيات. تسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) في تأجيل العديد من منافسات كرة القدم في الأيام الماضية، حيث طارد الوباء الجديد العديد من لاعبي كرة القدم في جميع والمسابقات المحلية والقارية حول العالم.