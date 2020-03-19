شكرا لقرائتكم حسام عاشور يطلب 10 ملايين جنيه مقابل التوقيع للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن حسام عاشور قائد الأهلى طلب الحصول على 10 مليون جنيه سنوياً، من أجل التوقيع للنادى الأبيض، فى صفقة انتقال حر، حال التحرك بصورة رسمية لضمه.

وشهدت الآونة الأخيرة حسم رينيه فايلر المدير الفني للأهلي موقفه من تجديد عقد حسام عاشور قائد الفريق، حيث رفض المدرب السويسري الضغوط التي يُمارسها عليه حالياً مسئولو النادي لتجديد عقد عاشور، وأكد فايلر أنه لا يحتاج جهود اللاعب في الفريق ، مشددا على أن عاشور ليس له أي دور على الصعيد الفني أو القيادي.

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وحاول مسئولو الاهلي التأكيد للمدرب السويسري أن حسام عاشور من أهم لاعبي الفريق وقائد جيد ومن الأفضل التجديد له لكن المدير الفني أبلغهم بأنه لا يحتاجه معه في الفريق وأوصى بالاستغناء عنه وشدد على أن عاشور لن يُشارك مع الفريق حتى لو تم التجديد له ، وأعلن المدير الفني أنه لا يقبل أن يتم التجديد للاعب لأسباب غير فنية.

ويأتي قرار المدرب السويسري في الوقت الذي يتم فيه استبعاد اللاعب من حسابات الجهاز الفني بشكل تام الأمر الذى جعل اللاعب يفكر في الرحيل وتلقي بالفعل عروضاً من أندية محلية أبرزها الجونة ثم عرض عليه أحد وسطاء اللاعبين، التفاوض مع الزمالك حول ضمه ليؤكد اللاعب إنه حال توقيعه للنادى الأبيض سيطلب تقاضى 10 مليون جنيه فى السنة مع التوقيع على عقد يمتد لمدة 3 مواسم مقبلة.