رسميًا.. الأهلي يجدد عقد وليد سليمان لمدة موسمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ منى عمر:

أعلن النادي الأهلي تجديد عقد لاعبه وليد سليمان لمدة موسمين مقبلين.

وكانت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، قد أكدت في وقت سابق، عقدها اجتماع مع الرباعي حسام عاشور وشريف إكرامي وأحمد فتحي ووليد سليمان الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري لحسم موقفهم.

وانضم سليمان إلى صفوف الأهلي مطلع موسم 2011/2012 قادمًا من إنبي، وساهم في تتويج الفريق الأحمر بالعديد من البطولات المحلية والقارية.

جدير بالذكر أن البالغ من العمر 35 عامًا شارك بقميص الأهلي في 244 مباراة بمختلف البطولات، سجل 57 هدفًا وصنع 45 تمريرة ناجحة.