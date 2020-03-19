تعليق منافسات الدوري التركي بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن وزير الشباب والرياضة التركي محمد محرم كاسابوغلو، تعليق كافة المسابقات في تركيا على خلفية انتشار فيروس كورونال المستجد (Covid 19).

وصوت الاتحاد التركي لكرة القدم، اليوم الخميس، لتعليق مباريات الدوري الممتاز في ضوء الأزمة المتصاعدة لفيروس كورونا.

وجاء بيان وزارة الشباب والرياضة كالآتي:

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"تقرر تأجيل بطولات كرة اليد والكرة الطائرة وكرة السلة وكرة القدم ضمن نطاق الإجراءات الاحترازية بسبب كورونا".

وأضاف البيان: "سنواصل معركتنا ضد كورونا، تواصل جميع مؤسسات الدولة تنفيذ جميع الاحتياطات بشكل سريع وبطريقة منسقة".

وأتم: "الرياضة هي أحد أكثر المجالات التي يؤثر فيها الفيروس بشكل كبير، في اجتماع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، تم تأجيل قرار تأجيل يورو 2020 إلى 2021، تم تأجيل المباراة النهائية لدوري الأبطال التي أعددناها في اسطنبول إلى التاريخ التالي".

جدير بالذكر أن الدوري التركي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد النني لاعب بشكتاش المنضم على سبيل الإعارة مطلع الموسم الجاري قادمًا من أرسنال الإنجليزي.