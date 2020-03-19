"لأجل غير مسمى" تروى ظمأ الـ30 عامًا لليفربول لضمان التتويج ببريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ هادي المدني:

حصل ليفربول على شبه تأكيد لتحقيق حلمه في التتويج بالدوري الانجليزي بالرغم من تمديد فترة تأجيله وذلك بعد البيان الصادر مؤخرًا ليتم تمديد عمر الموسم الحالي 2019-2020 لأجل غير مسمى.

وقال بيان رابطة الدوري الانجليزي: "تنص قواعد ولوائح الاتحاد الإنجليزي على أن ينتهي الموسم في موعد أقصاه 1 يونيو، ويجب على كل مسابقة، تحديد طول موسم اللعب الخاص بها، تمت الموافقة على تمديد الموسم لأجل مسمى، بالإضافة إلى استمرار تأجيل الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل".

وأعلن البيان عن تأجيل الدوري الانجليزي حتى 30 إبريل القادم بدلًا من عودته في الرابع من نفس الشهر، لكن كسر قاعدة إنهاء الموسم في 1 يونيو جعلت أمل ليفربول في التتويج قائم فور انتهاء مخاطر كورونا.

ويحتاج ليفربول إلى 6 نقاط فقط من أجل الفوز بالدوري الانجليزي لأول مرة بعد غياب دام 30 عامًا، وليكون أول لقب في تاريخ النادي بعهد بريميرليج.