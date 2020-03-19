وفاة نجل لاعب بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

توفي نجل رجب بكار لاعب فريق بيراميدز، اليوم الخميس، بعد تعرضه لمشاكل صحية فور ولادته.

ظهير أيمن بيراميدز والمنتخب المصري كتب عبر صفحته "فيسبوك" :"إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى.. ابني في ذمة الله الحمد لله".

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في المقابل، نعى نادي بيراميدز نجل رجب بكار حيث كان الظهير الدولي رزق بنجله آدم قبل شهر ونصف.

ويلعب رجب بكار في صفوف بيراميدز منذ الصيف قبل الماضي حيث كان انتقل الظهير الدولي إلى صفوف الفريق قادمًا من سموحة.

جدير بالذكر أن رجب بكار ارتبط بالانتقال لصفوف الأهلي والزمالك في الفترة الماضية.